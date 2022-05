Mbappé revela conversas com Liverpool e dilema entre Real e PSG

A decisão final foi entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, mas o Liverpool também esteve envolvido na história. Kylian Mbappé se manteve em silêncio durante o processo de escolha e agora tenta tornar tudo mais transparente para evitar mais ruídos e críticas.

Em entrevista ao jornal Marca, escolhido para se manifestar mais especificamente sobre o Real Madrid, Mbappé falou de como foram as conversas com o trio. O atacante não fechou portas para o Real, um sonho antigo, mas lembrou que o momento é de se dedicar ao contrato com o PSG e precisam respeitar isso.

Além do Real, o Liverpool de Jürgen Klopp tentou convencer Mbappé a realizar outro sonho: o de sua mãe e empresária, Fayza Lamari. Mas nunca foi uma disputa justa com PSG e o time de Madri.

“Sim, sou sincero. Conversei com o Liverpool por que o vermelho é a cor favorita da minha mãe, e ela ama o Liverpool. Não sei o motivo, terá de perguntar a ela (risos). Nos reunimos com eles anos atrás, quando estava no Monaco, e é um grande clube. Agora conversamos um pouco, mas não muito… No final foi entre Real Madrid e PSG”, confessou.

“Todo mundo sabe: no ano passado queria ir ao Real Madrid. Acredito que era uma boa decisão sair no ano passado, mas agora é diferente por que sou um agente livre, sou francês e sei que sou importante para o país, e quando você é importante para o país, não pode pensar somente no futebol, mas também na sua vida”, continuou.

“Ao fim de minha carreira, estaria na França, viverei aqui com minha família e meus amigos. A única coisa que posso fazer é agradecer a todos os torcedores do Real Madrid, a todos no clube, por que me deram o amor possível e foi incrível por nunca ter jogado ali. Só com 14 anos, por uma semana, mas é um clube incrível, e desejo boa sorte na final da Liga dos Campeões”, discursou.

Sobre o já declarado sonho de vestir a camisa do Real Madrid, Mbappé explicou que seria falta de respeito falar disso agora. Mas abriu portas para o futuro.

“Sonhar é bom, mas hoje só estou focado no meu novo contrato, no presente. Nunca sabemos o que pode acontecer no futuro. Tenho três anos de contrato e tenho de estar concentrado no meu próximo ano no PSG”, declarou.

Por fim, Mbappé confessou estar triste com os rumores de que as decisões foram tomadas por questões financeiras. O atacante minimizou o fator salarial e lembrou que sempre valorizou o fator esportivo.

“Minha advogada falou um pouco sobre dinheiro, assim como minha mãe, mas eu não. Eu falo de esporte por que falo em campo. O meu dinheiro cai na minha conta, eu observo um pouco, mas não me importa. Estou aqui para ganhar títulos, para demonstrar que sou o melhor e para ser feliz. Creio que agora sou feliz”, explicou, sem esconder que a Liga dos Campeões segue uma “obsessão” para ele e o PSG.

Texto retirado de ogol.com.br