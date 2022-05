MC Gui fala sobre suposto affair com Flay: “Fomos expostos”

MC Gui está solteiro desde dezembro do ano passado, quando anunciou o término de seu noivado com Bia Michelle

Na noite da última terça-feira (3/5), MC Gui virou assunto no Power Couple Brasil 6 ao ter seu “namoro secreto” com a ex-BBB Flay exposto na TV. A revelação aconteceu durante uma conversa entre Hadson e Rogério, o pai do funkeiro. Em conversa com a coluna LeoDias, o cantor falou sobre este assunto e pediu cuidado dos internautas ao falarem sobre a ex-BBB.

“Bom, em relação ao que o Hadson falou sobre mim e a Flay, eu já vi porque a Internet só fala disso. É completamente normal para mim os meus pais saberem da minha vida pessoal pois são a minha família, são meus amigos e sócios. Enquanto isso, sem problemas. A questão é da forma que isso foi repassado, né?”, disse o cantor.

Após os eventos, Bia surgiu nas redes sociais sem aliança e revelou ao jornalista Leo Dias que não gostou e não aceitava o comportamento do noivo. No entanto, esperaria ele sair do reality para que pudessem conversar Reprodução/Redes sociais

Relacionamento acabou por causa da relação do funkeiro com Aline Mineiro

Após o Playplus, serviço de streaming da Record, flagrar momento em que o cantor ficou excitado enquanto abraçava Aline e pedia para a moça “olhar para baixo”, Bia escreveu em uma postagem nas redes sociais: “O tombo veio”Reprodução

Antes das cenas quentes entre o funkeiro e a ex-Panicat, Bia Michelle havia divulgado um vídeo celebrando o comportamento respeitoso de Gui com outras mulheres da casaReprodução/Redes sociais

Por fim, após sair de A Fazenda, MC Gui conversou com Bia e os dois decidiram terminar o noivado. “Eu desejo tudo de melhor para ele. Vida que segue, assunto encerrado”, desabafou a dançarina em sua página do InstagramReprodução

“Um pouco sobre nós: ele chegou da pista, viu a cama e foi cochilar; ela acordou, abriu a janela e viu o sol nascendo no mar”, escreveu Gui em sua foto com Bia MichelleReprodução/Redes sociais

Após 3 anos de relacionamento, MC Gui pediu a amada em casamento antes de entrar em A Fazenda 13, reality show da Record. A notícia do noivado foi publicada pelo cantor nas redes sociaisReprodução/Redes sociais

Ao divulgar uma foto no Instagram para anunciar o novo relacionamento, MC Gui usou como legenda trechos da música O Vagabundo e a Dama, do grupo OrienteReprodução/Redes sociais

“Eu prefiro preservar a imagem da Flay e a minha também. Nós estamos falando de outra pessoa; de uma mulher que merece respeito. Isso já foi exposto sem a nossa opção de escolha. Nós dois fomos expostos e eu peço a compreensão de todos. As pessoas nas redes sociais falam demais e peço para que tenham cuidado ao falar sobre isso na web. Sou solteiro e ela também; não há nada mais para falar sobre”, completou o ex-A Fazenda.

MC Gui está solteiro desde dezembro do ano passado, quando anunciou o término de seu noivado com Bia Michelle devido aos comentários de que teria ficado “próximo demais” de Aline Mineiro em A Fazenda 13.

