MC Guimê e cantora Lexa reatam casamento após 2 meses

Após dois meses separados, Mc Guimê e a cantora Lexa decidiram reatar o casamento. O comunicado foi feito nesta terça-feira (27). Felizes, o casal compartilhou vídeos com troca de carinhos, relembrando ainda as canções que escutavam no início do namoro.

– Me faltariam palavras para descrever o quanto é bom ter você de volta – afirmou MC Guimê em sua publicação no Instagram.

Nos stories, Lexa revelou que já se declarou mais de dez vezes para o seu ex que agora é atual. Emocionada com o retorno, a mãe da cantora, não conteve as lágrimas de alegria. Ainda pelos stories, Lexa contou que a mãe foi a maior apoiadora da volta do casal.

Os artistas tinham se separado em outubro deste ano. Na época, Lexa solicitou aos fãs que não levantassem suposições, pois elas não existiam.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram MC Guimê