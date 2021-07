MC JV vence I Fecant Altamira com a canção “Beth”

O cantor e compositor João Miguel venceu o 1o lugar de Melhor Música no I Fecant Altamira/ Kids com o single “Beth”. A edição especial do Festival Canção da Transamazônica para artistas daquele município da Região do Xingu ocorreu na sexta-feira e no sábado, 2 e 3 de julho, no Teatro Municipal.

“O Fecant foi maravilhoso. O Fecant deu muita oportunidade, abraçou o povo altamirense. Todo mundo foi bem. Gostei do talento de várias pessoas. A premiação vai me dar oportunidade de invinvestir na minha carreira e de ajudar um pouco a minha família também”, conta MC JV.

Ele começou a carreira em 2017, quando JV estava com 14 anos, e já se apresentou em várias cidades da região, inclusive ao lado de MC Leven, de São Paulo. “Agora vou viajar para São Paulo em busca de progresso e levando Altamira no peito, mostrando que aqui também tem artista”.

“Beth” competiu com outras 11 canções. Ele levou troféu e o prêmio de R$ 5 mil. O 2o lugar ficou com “Tempo, Presente de Jah”, de Wanderley Santos, que recebeu troféu e prêmio de R$ 3 mil; e o 3o lugar com “Ela em Mim”, de Gra Podanoschi, que levou troféu e prêmio de R$ 2 mil. Podanoschi também venceu como Melhor Intérprete; e a Melhor Letra foi de “Caos e Glória”, de Edilson Tenório, que ganharam troféus e prêmios de R$ 1 mil cada um.

O show de encerramento foi realizado pela cantora Alba Mariah.

Kids

Na primeira noite do festival, na sexta-feira, 2 de julho, ocorreu o Fecant Kids, em que se apresentaram 10 cantores com idade até 18 anos selecionados pelo público no YouTube.

Cada um recebeu troféu e prêmio de R$ 500, sendo que Maria Eduarda, de 14 anos, moradora do bairro Independente I, venceu o troféu de Melhor Intérprete e mais o prêmio de R$ 2 mil, enquanto Júlia Godoi, de 6 anos, do Reassentamento Urbano São Joaquim, levou o 2o lugar com prêmio de R$ 500.

O show de abertura foi realizado pelo cantor e compositor George Paez.

O I Fecant Altamira/ Kids tem coordenação geral de Joelma Klaudia. O patrocínio é da Norte Energia, por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. E apoio da Prefeitura Municipal Altamira.

Crédito das fotos: Jaime Souzza