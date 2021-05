MC Kevin morre após cair de 11º andar de hotel no Rio de Janeiro

O funkeiro MC Kevin morreu aos 23 anos na noite deste domingo (16), após sofrer um grave acidente. Ele caiu da varanda do 11º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e precisou ser levado às pressas para o hospital Miguel Couto, na Gávea. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou a entrada de Kevin no hospital e informou que seu estado de saúde era muito grave. Alguns minutos depois, trouxe a notícia de que o funkeiro não havia resistido aos ferimentos.

Foto: Divulgação