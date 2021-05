Mc Kevin teria caído ao tentar fugir de “flagra” da esposa, diz modelo

Segundo Anny Alves, o cantor tentava sair do quarto pulando para outra varanda quando acabou despencando

Duas versões sobre a morte do funkeiro MC Kevin, que caiu da sacada de um hotel no Rio, no domingo (16), começam a circular nas redes sociais .

A primeira, reparada por amigos do cantor à polícia, dá conta que Kevin, em brincadeira com amigos, teria tentando pular na piscina do hotel saltando da varanda do quinto andar.

A outra, divulgada por uma amiga do funkeiro, é mais complicada e envolve outras pessoas na queda.

A passista e musa da Acadêmicos do Tucuruvi, Anny Alves, foi até as redes sociais e revelou que uma brincadeira de mau gosto causou a morte de Mc Kevin.

Em um stories que foi apagado, Anny diz que alguns amigos do funkeiro trancaram o artista em um quarto de hotel cheio de mulheres. Em um momento, alguém bateu na porta do quarto e Kevin ficou desesperado acreditando que era sua esposa, a advogada Deolane. O artista se casou há duas semanas em uma cerimônia no México. Segundo ela, Kevin então teria tentado sair do quarto passando de uma sacada para outra, mas teria acabado caindo.

O cantor chegou a ser levado para o Hospital Miguel Couto, mas sofreu duas paradas cardíacas e faleceu. Anny é namorada de um dos amigos de Kevin. Ela apagou os stories, mas disse que tudo o que contou é a mais pura verdade.

A polícia investiga o caso.