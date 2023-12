MC Ryan SP tem crise de pânico em voo e tenta pular de avião

MC Ryan SP revelou nesta terça-feira (5) que sofreu uma crise de pânico durante um voo. O funkeiro relatou que tentou pular do jatinho. Nos stories do Instagram, o cantor disse que foi contido pelo piloto.

– Tirei o dia para ficar em casa descansando um pouco. A semana de shows foi um pouco corrida, dois estados diferentes, para lá e para cá. Confesso para vocês que ontem achei que ia dar um treco em mim – afirmou.

E reiterou:

– Minha crise de pânico atacou dentro do jato, eu querendo pular do jato, o piloto me segurando. Bagulho de maluco… Crise de pânico é muito f***, por isso tem que rever mesmo as paradas e se cuidar mesmo. Vou procurar nos próximos dias me cuidar um pouco psicologicamente.

O artista explicou que sua crise começou quando Zé Felipe, com quem gravou um clipe, deu detalhes da ansiedade que sentia.

– Estava de boa já, fazia uns dois meses que não tinha crise de ansiedade. Trombei com o Zé Felipe no meu clipe com ele. Zé Felipe também tem, falou um pouco mais da ansiedade dele do meu lado, eu saí do clipe já tendo crise. Quando entrei no meu carro, já tive crise. Desde então, vem semana, vai semana, dá uns ataques em mim – detalhou.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Edu Araujo / AgNews