McDonald’s começa a testar sua própria carne vegetal nos EUA

O McDonald’s anunciou nesta semana que vai iniciar os primeiros testes abertos de sua carne à base de plantas nos Estados Unidos, chamada de McPlant. O período de testes envolve apenas sete lojas do país e os burgers serão oferecidos aos clientes por tempo limitado neste momento.

Alguns dos concorrentes do McDonald ‘s já contam com alguma opção para carne vegetal no cardápio, como é o caso do Burger King que oferece o Whopper com burger da Impossibile nos Estados Unidos e da Rebel no Brasil. A demora pode ser explicada por uma diferença pequena no caso da rede de fast-food: a marca americana desenvolveu o próprio burger, em parceria com a Beyond Meat.

Segundo o McDonald’s, o McPlant inclui pão com gergelim, tomate, picles, cebola, maionese, ketchup, mostarda e uma fatia de queijo. Mesmo com carne vegetal, a escolha de ingredientes para o sanduíche não torna o produto uma opção vegana, mas sim vegetariana – exatamente como faz o Burger King com o Rebel Whopper.

A lista de ingredientes para a carne vegetal inclui ervilhas, arroz, batatas e a receita é exclusiva para os restaurantes da rede de fast-food. Isso significa que ela não poderá ser encontrada nos mercados onde a Beyond comercializa seus produtos, que incluem alguns lugares do Brasil.

McPlant do McDonald’s poderá ser comprado a partir de novembro

Os testes do McPlant serão iniciados a partir do dia 3 de novembro, com o sanduíche disponível por tempo limitado em sete restaurantes localizados apenas nos Estados Unidos. A lista de locais segue abaixo:

Irving

Carrollton

Cedar Falls

Jennings

Lake Charles

El Segundo

Manhattan Beach

Alguns países da Europa já receberam estes testes, como Suécia, Dinamarca, Holanda, Áustria e Reino Unido. Nestes locais a logística foi a mesma utilizada agora no país onde o McDonald’s nasceu: o McPlant fica disponível por tempo limitado e em poucos restaurantes de uma só vez.

