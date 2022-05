McDonald’s deixa a Rússia depois de mais de 30 anos de operação

O McDonald’s anunciou nesta segunda-feira (16) que vai se desfazer de todas as suas lanchonetes na Rússia depois de mais de 30 anos atuando no país. A marca é mais uma gigante do mercado que deixou o país por conta da guerra na Ucrânia.

“É impossível ignorar a crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia. E é impossível imaginar os Arcos Dourados representando a mesma esperança e promessa que nos levou a entrar no mercado russo há 32 anos”, disse o CEO da empresa, Chris Kempczinski, em comunicado enviado aos funcionários.

Após a decisão, a companhia, que chegou a Rússia em 1990, espera registrar uma perda de até US$ 1,4 bilhão. Como comparativo, Rússia e Ucrânia responderam por US$ 2 bilhões da receita do McDonald’s em 2021.

Restaurantes já estavam fechados desde março

A maior rede de fast food do mundo já havia fechado os seus 847 restaurantes em solo russo no mês de março. A empresa garante que seus 62 mil funcionários continuarão sendo pagos normalmente até o fechamento de qualquer possível transação.

Vale lembrar que centenas de empresas já concordaram em deixar a Rússia, muitas para cumprir as sanções impostas pelo ocidente.

Fonte: Reuters