McDonald’s oferece iPhone para quem trabalhar em restaurante

Um restaurante da rede de fast-food do McDonald’s localizado em Altamont, Illionois (EUA), está oferecendo um iPhone para quem se manter na empresa pelo prazo mínimo de seis meses. O anúncio viralizou nas redes sociais e americanos especularam sobre o motivo do “agrado”.

Acontece que o local estaria enfrentando problemas e, portanto, decidiu atrair funcionários. O McDonald’s, uma das maiores redes de comida do mundo, também passa por crise em outros lugares dos EUA, como em Tamba Bay, na Flórida, onde a empresa oferece o valor de R$ 271 só para receber candidatos em entrevista.

Em um cartaz instalado na fachada do restaurante em Altamont, a oferta é atrativa: “Contratado, leve um iPhone de graça”. Na sequência, as condições: “Após 6 meses de emprego e atendendo aos critérios”.

O anúncio, porém, não informa o modelo de iPhone ofertado. No Twitter, americanos brincaram com a situação.

the employees after slaving for 6 months and receiving an iphone 6 plus: pic.twitter.com/YgolW9gDBj

— alissa 🇭🇹 (@callmeKaprii) May 23, 2021