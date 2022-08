MDB concentra campanha apenas para deputado estadual e federal, e governo, em Santarém

O governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), esteve em Santarém, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (18), para participar do lançamento oficial da candidatura de Celsa Brito Aguair à Assembleia Legislativa, ocorrido em um clube da cidade.

Na ocasião, Helder anunciou que o partido vai concentrar esforços no município para eleger seus representantes aos cargos de deputado estadual e federal. Ao público presente, Helder pediu voto apenas para deputada estadual Celsa Brito, e para deputado federal Henderson Pinto, além de reforçar seu nome à reeleição para o governo do Pará.

Com um discurso baseado na força da mulher e no trabalho íntegro desenvolvimento por Celsa durante os cinco anos e quatro meses à frente da Semtras, Helder defendeu a candidatura da primeira dama de Santarém.

“Celsa tem a força da mulher, a sensibilidade da mãe e o amor ao próximo, que demonstrou enquanto esteve à frente da Prefeitura, da Semtras, mostra que ela é o melhor caminho. Celsa, eu tenho certeza que você não vai substituir nenhuma vaga de Santarém na Assembleia, mas você vai ampliar as vagas no Oeste do Pará.”, disse o Governador do Estado do Pará.

Em sua fala, Celsa destacou os trabalhos realizados, o desafio que assumiu e a vontade que tem em conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

“Nossa campanha começou SIM. A Celsa vem candidata SIM, e venho para enfrentar todos os desafios, essa é nossa fala de hoje. A gente confia muito em Deus, os nossos projetos estão nas mãos de Deus. Eu não tenho aquela fala extensa, de política, mas vocês puderam acompanhar o meu trabalho nesses mais de cinco anos à frente da assistência social e nós fizemos um trabalho muito bonito, nós somos referência em Santarém, na região e no Brasil. Agora nós aumentamos a nossa responsabilidade e o nosso compromisso em fazer mais, não só por Santarém, mas pela Calha Norte, pelo Baixo Amazonas e por toda região Oeste do Estado. Então nós estamos aqui pedindo pra vocês que somem com a gente, para que a gente possa trazer mais representatividade à nossa região, buscando formas de trazer mais políticas públicas, sempre caminhando juntos.”, destacou Celsa.

No discurso dos emedebistas, ficou claro que em Santarém não haverá pedido de votos ou campanha para candidatos ao Senado e à Presidência da República.

O empenho da legenda será tão somente para eleger seus candidatos no âmbito municipal. Além de Celsa Brito e Hederson Pinto, o MDB de Santarém tem o candidato a deputado estadual Erlon Rocha.

A fala do governador foi ratificada no discurso do candidato a Câmara Federal, Henderson Pinto, ex-secretário regional de governo. Segundo ele, “não é disputa do MDB o Senado e a Presidência”. O candidato reforçou que o partido tem obrigação apenas com as candidaturas a deputados estadual e federal, além da reeleição de Helder. “Temos condições de eleger nossos representes daqui, chega de ser apenas contribuintes com votos para candidatos de fora de Santarém”, afirmou Henderson.

Centro de Convenções

Antes de prestigiar o lançamento da candidatura de Celsa Brito, o governador visitou as obras de construção do Centro de Convenções de Santarém. Segundo ele, os trabalhos estão bem adiantados com 75% da obra já realizadas. A previsão é que o espaço seja inaugurado no dia 15 de dezembro.

Helder lembrou os inúmeros investimentos realizados pelo Estado no município e tem convicção de que a população saberá reconhecer seus esforços quando for às urnas em outubro.

Fonte: O Estado Net