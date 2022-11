MDB indica Jader Barbalho para equipe de transição

O senador Jader Barbalho, do MDB-PA, foi indicado pelo presidente nacional do partido, deputado Baleia Rossi, para integrar a equipe de transição do governo Jair Messias Bolsonaro (PL-RJ) para o futuro governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT-SP). A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 09, por meio de nota do MDB nacional.



Jader Barbalho representará a Região Norte na equipe de transição ao lado de outros colegas de partido como Renan Calheiros, do Nordeste. Eles estarão no Conselho Político. Já na Assistência Social estão a senadora Simone Tebet e o secretário-executivo do MDB nacional, Reinaldo Takarabe, representando, respectivamente, as regiões Centro-Oeste e Sudeste; e o setor de Indústria, Comércio e Serviços, o ex-governador Germano Rigotto, representando a região Sul.

SENADOR PARAENSE

Jader Barbalho tem carreira política de cerca de 50 anos. Ele, que é advogado e empresário, começou na vida pública por meio da Juventude do MDB, tendo sido eleito vereador pelo município de Belém. Foi governador por dois mandatos, deputado estadual, deputado Federal e ministro da Reforma Agrária e da Previdência Social. Atualmente, exerce o cargo de senador da República pela terceira legislatura.



Imagem: Reprodução Rede Social Jader Barbalho