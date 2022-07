MDB, PSTU, União Brasil, PSD e Republicanos realizam hoje suas convenções

O MDB, PSTU, União Brasil, PSD e Republicanos programaram para esta terça-feira, 26, a realização de suas convenções, primeiro passo para se legalizaram junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE com vistas a participarem, com candidatos a cargos eletivos majoritários e proporcionais nas eleições de outubro deste ano. No caso do MDB, a convenção será feita de forma remota, sendo que o partido programa um ato público a se realizar no Mangueirinho no dia 05 de agosto do próximo ano.



No caso do MDB, será confirmado o nome de Helder Barbalho para a reeleição com apoio de cerca de vinte partidos coligados, entre eles, a União Brasil e o PSD, que apresentarão apenas candidatos aos cargos de deputados estadual e federal, além de Senador. Já o PSTU lançará o nome do ex-vereador Cleber Rabelo.



A convenção do PSTU se realizará a partir das 18h30 na sede do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, de onde Cleber Rabelo é originário e figura ativista. O PSD começará sua convenção a partir das 17h na sede do Grêmio Recreativo Rancho Carnavalesco Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas; a União Brasil, em sua sede, no bairro de Nazaré e o Republicanos, em Marituba, na Grande Belém, também no mesmo horário.



O PSDB e Cidadania realizam suas convenções no dia 30 deste mês, sábado, na Câmara Municipal de Belém, a partir das 15h. Na terça-feira, 02, no mesmo local, será a convenção do PDT, às 17h. Na quinta-feira, 04, será a vez do PSOL, finalmente, definir seu candidato ao governo do Estado, em convenção que ainda não tem local nem horário definidos. No mesmo dia, serão realizadas as convenções do PT, PV e PCdoB.



Segundo informações do diretório estadual do MDB, o partido e todos os coligados aw wnxontrem no Mangueirinho para um ato público firmando apoio à reeleição de Helder.

Imagem: Divulgação