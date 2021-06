MDR debate Plano Nacional de Recursos Hídricos com entidades ligadas ao transporte aquaviário

Inserir o setor de transporte aquaviário nas discussões para elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos para o período de 2022 a 2040. Esse foi o objetivo de oficina on-line realizada nesta terça-feira, 15 de junho, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR.

Wilson Lima, diretor de Revitalização de Bacias Hidrográficas do MDR, destaca a importância da participação do setor de transporte aquaviário no planejamento do uso dos recursos hídricos brasileiros para os próximos anos.

“O debate com o setor aquaviário é essencial para a estratégia de planejamento de longo prazo, tanto para a política de gestão de recursos hídricos quanto para a política de logística brasileira, considerando que esse modal de transporte por meio de hidrovias se apresenta como uma das alternativas mais baratas dentre as opções de transporte de cargas e de pessoas”.

As hidrovias cumprem importante papel no transporte de grandes volumes de cargas e em longas distâncias. E também vêm ganhando espaço no transporte de passageiros. Na região Norte do Brasil, por exemplo, são mais de 10 milhões de pessoas por ano.

Durante o evento, Wilson Lima também destacou a necessidade de que o setor de transporte aquaviário trabalhe em parceria com outros segmentos para que tenha água disponível para todos.

“É uma discussão que merece uma atenção especial, tendo em vista que as hidrovias dependem essencialmente da disponibilidade de água nos corpos hídricos, em quantidade suficiente que permita o tráfego das embarcações. Então, dessa forma, tem uma forte interação com outros usuários, como por exemplo do setor de energia, já que muitas vezes está diretamente relacionado às cargas de água que são disponibilizadas pelas hidrelétricas”.

Para saber mais sobre o processo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, acesse mdr.gov.br

Fonte: Brasil 61