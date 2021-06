MEC confirma provas do Enem para os dias 21 e 28 de novembro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 21 e 28 de novembro. O anúncio foi feito em publicação por rede social nesta segunda-feira (31). Segundo o titular da pasta, os editais devem ser publicados nesta semana e as versões impressa e digital da prova acontecerão na mesma data.

– Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidades – publicou Ribeiro, em sua conta no Twitter.

Ainda de acordo com o ministro, as inscrições ficarão abertas entre os dias 30 de junho e 14 de julho. Os candidatos devem fazer a inscrição pela Página do Participante. Até a última sexta-feira (28), os candidatos poderiam solicitar a isenção da taxa de inscrição, cujo resultado será divulgado em 9 de junho. Para os que não obtiverem o benefício, o valor da prova ainda não foi definido.

*Com informações do Estadão