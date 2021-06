Mecânico sofre tentativa de homicídio em Novo Progresso

Vítima estava chegando em casa quando foi alvejada pelos disparos

O mecânico paranaense Maikon dos Santos Oliveira, de 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, dentro da própria residência, na última quinta-feira (24), no bairro Jardim América, em Novo Progresso. Segundo informações, a vítima estaria chegando em casa, quando foi atingida por, pelo menos, três disparos de arma de fogo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu por volta das 21h30. A suspeita é de que duas pessoas, ainda não identificadas, chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos, empreendendo fuga logo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada por populares, informando que havia um homem ferido à bala em casa. Quando a polícia e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local, encontraram a vítima com três perfurações na região do peito.

Na varanda da casa, os policiais encontram um projétil, cujo calibre não foi informado, e também perfurações no muro da residência. O homem recebeu os primeiros socorros e encontra-se internado em uma clínica particular. A família pede ajuda para doadores de sangue tipo A +, pois o estado de saúde da vítima é considerado grave. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do portal Folha do Progresso.

Fonte: oliberal.com