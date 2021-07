Média de mortes por Covid cai ao menor patamar desde fevereiro

O número de mortes diárias por Covid-19 no país, segundo a média móvel de sete dias, divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, caiu para a marca de 1.192 óbitos na terça-feira (20). O índice é o menor desde 27 de fevereiro, quando houve uma média de 1.178 óbitos.

De acordo com os dados da Fiocruz, as mortes também registraram quedas de 23,5% em relação a duas semanas antes e de 42,2% na comparação com um mês atrás. A média de terça está abaixo da metade do pico da pandemia anotado em 12 de abril deste ano, quando os óbitos diários atingiram 3.124.

O número de casos, também segundo a média móvel de sete dias, chegou a 38.206 no dia 20 de julho, o menor nível desde 6 de janeiro, quando a média registrava 36.376 casos. Foram observados recuos de 21,7% em relação a 14 dias antes e 48,1% na comparação com um mês atrás.

A média móvel de sete dias é calculada pela Fiocruz através da soma dos registros do dia em questão com os seis dias anteriores e da divisão do resultado por sete.

Fonte: Pleno News