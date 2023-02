Médicas são exoneradas por vídeo em que zombam de gritos de criança

Em Maués, interior do Amazonas, as médicas Beatriz Almeida e Sofia Rodrigues Gonçalves foram exoneradas do Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva após a divulgação de um vídeo em que elas aparecem zombando dos gritos de uma criança que esperava atendimento. As informações são do G1.

O Conselho Regional de Medicina disse que está apurando o caso.

O episódio ganhou repercussão na cidade. As imagens foram publicadas pelas próprias médicas, nas redes sociais.

Beatriz e Sofia eram recém-contratadas para atuar no hospital de Maués. No vídeo, as duas aparecem no trabalho, rindo enquanto ouvem os gritos de um paciente. Na gravação, elas perguntam quem vai fazer o atendimento e comparam a situação do paciente com exorcismo.

A prefeitura disse, em nota, que determinou a exoneração imediata das profissionais. No texto, a administração pública repudiou qualquer postura antiética e desumana.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo redes sociais