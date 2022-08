Medicina alternativa e práticas integrativas na saúde pública de Belém são destaque em simpósio

Belém sediou nesta sexta-feira, 19, o l Simpósio Farmacêutico Brasil-Amazônia de Plantas Medicinais e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que contou com a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e de representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na mesa de abertura do evento.

O encontro reuniu profissionais do segmento de farmácia para debater políticas públicas de fomentação à introdução de plantas medicinais, fitoterápicos e práticas integrativas no tratamento de doenças nas redes privadas e públicas de saúde. O simpósio é uma organização do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que escolheu Belém para sediar a primeira edição do evento.

“O que motivou escolhermos Belém para sediar nosso simpósio é que esta cidade é a porta de entrada para a floresta Amazônica, que conta com uma imensidão de plantas medicinais. Outra coisa que levamos em consideração é o interesse do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, no assunto”, explica o presidente do CFF, Walter Jorge João.

Práticas integrativas e medicina alternativa em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), desenvolve diversas ações referentes à medicina alternativa. O programa Farmácia Nativa foi ujm dos destaques no evento, pois desenvolve medicamento, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). Utilizando como insumos recursos naturais da biodiversidade amazônica, que possam ser prescritos e distribuídos pela rede municipal de saúde.

“Nós queremos que Belém vire a referência mundial de produção de medicamentos a partir dos insumos amazônicos. A Amazônia e Belém podem ajudar a romper com a dependência do Brasil de insumos farmacêuticos”, ressalta o prefeito Edmilson Rodrigues.

Acolher – Outra iniciativa da prefeitura destacada no simpósio foi a implantação dos ambulatórios de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), que consistem em recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte:: Agência Belém/Foto: Macio Ferreira