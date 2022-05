Médico e técnica de enfermagem são flagrados fazendo sexo oral no hospital

Um caso atípico se registrou no Hospital Geral de Parauapebas, no Sudeste do Estado, a 700 quilômetros de Belém. Um médico e uma técnica de enfermagem foram flagrados fazendo amor no local de trabalho. Ho hospital é administrado pelo município, segundo informou nesta quinta-feira o site Confirma Notícia.



Em um vídeo que circula na internet, a servidora faz sexo oral no médico durante o expediente de trabalho, dentro da sala da unidade. O caso revoltou moradores e também pessoas que trabalham na área da saúde.



Em nota, a Prefeitura de Parauapebas informou que, após a divulgação dos fatos, os profissionais da saúde foram exonerados. Já o Conselho Municipal de Saúde repudiou a postura inadequada no local de trabalho e cobrou medidas urgentes para o caso.



Imagem: Confirma Notícia