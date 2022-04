Médico morre em avião a caminho da lua de mel nas Maldivas

Glauto Tuquarre, de 49 anos, sentiu-se mal caminho de Doha e não resistiu.

Glauto Tuquarre, de 49 anos, médico oncologista, morreu no avião, quando viajava para a lua de mel com a mulher, na madrugada desta segunda-feira, dia 25.

O voo tinha partido do Brasil, na véspera, com destino às Maldivas. A suspeita, segundo familiares citados pelo O Globo, é de que ele tenha sofrido um infarto.

Glauto e a esposa, Lícia Dutra Tuquarre, casaram-se no sábado, dia 23, em Teresina, Piauí. Depois de começar a sentir mal e relatar dores no peito, o homem foi socorrido por passageiros, mas não resistiu.

O avião aterrissou em Doha, no Qatar, para uma ligação originalmente prevista na rota. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil está acompanhando o caso com a embaixada em Doha.

© Reprodução

notíciasaominuto