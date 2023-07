Médico que abusou de ginastas dos EUA é esfaqueado na prisão

O ex-médico da equipe de ginástica dos Estados Unidos Larry Nassar, condenado por abusar sexualmente de atletas menores de idade, foi esfaqueado neste domingo (9) na prisão federal Coleman II, na Flórida. A informação foi divulgada pela emissora de TV NBC News. Nassar foi esfaqueado no pescoço, peito e costas e teve um colapso pulmonar como consequência.

Lawrence Gerard Nassar, de 59 anos, que deverá sair da prisão em 2068, foi médico para a equipe de ginástica dos Estados Unidos por 18 anos e também trabalhou na Universidade de Michigan. Ele foi condenado em vários julgamentos em 2017 e 2018 a penas de prisão que, juntas, equivalem à prisão perpétua, por abuso sexual de atletas menores de idade e posse de pornografia infantil.

Em 2022, várias ginastas olímpicas americanas, incluindo a medalhista Simone Biles, reivindicaram mais de 1 bilhão de dólares (R$ 4,87 bilhão) em compensação do FBI por não prenderem Larry Nassar. Anteriormente, em abril de 2022, 13 supostas vítimas de abusos de Nassar reivindicaram 130 milhões de dólares (R$ 632,84 milhões) do FBI por não investigar as alegações de abuso sexual contra o médico.

Em 2013, a Federação de Ginástica dos EUA informou à agência federal que três atletas haviam dito ter sido abusadas por Nassar, mas o FBI decidiu não conduzir uma investigação formal. O médico foi preso em 2016 após uma investigação da polícia da Universidade de Michigan, onde Nassar estava exercendo a medicina.

A universidade concordou em maio de 2018 em pagar 500 milhões de dólares (R$ 2,43 bilhão) em compensação às mais de 300 mulheres que acusaram Nassar de abuso. Em dezembro de 2021, as ginastas também chegaram a um acordo judicial no valor de 380 milhões de dólares (R$ 1,85 bilhão) com a federação e com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos.

