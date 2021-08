Médicos apontam aumento da miopia durante a pandemia

Um levantamento realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) identificou uma piora da miopia em crianças durante a pandemia de Covid-19. Sete em cada dez médicos entrevistados pelo estudo indicaram ter percebido o problema entre pacientes, enquanto outros três não verificaram tal quadro.

A pesquisa entrevistou 295 médicos oftalmologistas com diversas subespecialidades, como pediatria, córnea, catarata, glaucoma e retina. O estudo foi realizado em abril e junho deste ano. Entre os que verificaram aumento dos graus de miopia, 6% apontaram o problema em 75% dos pacientes, 27% relataram a situação em 50% dos pacientes e 67% registraram o quadro em cerca de 25%.

Do total de profissionais ouvidos, 75,6% avaliaram que o uso de diversos dispositivos eletrônicos pode agravar o quadro de miopia. Outros 22% entenderam que esse fator pode influenciar, mas apenas com uso de tablets e celulares.

Praticamente um consenso entre os médicos que participaram da pesquisa (98,6%), a redução do tempo gasto em telas de aparelhos como celular, televisão e videogames foi apontada como uma forma de ajudar crianças míopes. Seis em cada dez médicos entrevistados defenderam as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) sobre o tema.

De acordo com a SBP, a orientação é de que seja evitada a exposição de menores de dois anos a telas, mesmo que passivamente. Para crianças entre dois e cinco anos, o limite deve ser de uma hora de tela, com supervisão. Para a faixa entre seis e dez anos, o tempo não deve ser superior a duas horas, também com supervisão.

Quase a totalidade dos médicos consultados (96,3%) também respondeu que considera o aumento de atividades fora de casa como um fator que pode contribuir para reduzir os graus de miopia em crianças. Quanto ao tempo ideal em atividades externas, a maioria (43,2%) indicou ao menos duas horas por dia; 31%, ao menos uma hora diária; e 10%, ao menos quatro horas.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay