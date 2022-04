Médicos consideram caso de Rodrigo Mussi um “milagre”

Neste domingo (10), Diogo Mussi relatou que seu irmão, Rodrigo Mussi, segue apresentando boa evolução clínica. De acordo com ele, os médicos do ex-BBB consideram o caso como um “milagre”.

– O Rod segue estável, com boas reações neurológicas. O processo de extubação deve levar alguns dias. Um dos médicos afirmou que o caso de Rodrigo é um milagre e que sua recuperação tem sido muito boa. O Rodrigo renasceu – declarou Diogo.

O empresário de 36 anos sofreu um acidente de carro no último dia 31 de março, durante deslocamento contratado pelo aplicativo 99. Mussi está no Hospital das Clínicas de São Paulo e já passou por três cirurgias, duas na perna e uma na cabeça.

A colisão com a traseira de um caminhão ocorreu na Avenida Marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo. Na ocasião, o ex-BBB sofreu traumatismo craniano e várias fraturas na perna.

A polícia está investigando o caso, e já ouviu os envolvidos no socorro ao ex-BBB, o motorista do aplicativo e o do caminhão envolvido no acidente. O delegado, Júlio César dos Santos Geraldo, afirma que informações do aplicativo de transporte já foram obtidas, e as autoridades aguardam a análise dos laudos e exames.

Fonte: Pleno News

Foto: Leo Franco / AgNews