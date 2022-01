Médicos transplantam coração de porco para um humano

Em um feito inédito, médicos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos (EUA), realizaram um transplante de coração de porco para um ser humano. O paciente que recebeu o órgão sofre de uma doença terminal e morreria se não passasse pelo procedimento.

A cirurgia em David Bennett durou cerca de oito horas. Já o órgão veio de um porco geneticamente modifico para não ter alguma substância que causasse rejeição em humanos.

Durante o procedimento, os médicos precisaram realizar um procedimento para que o coração coubesse perfeitamente no paciente.

Em entrevista ao jornal The New York Times, Bartley Griffith, diretor do programa de transplante da Universidade, falou sobre o feito.

– Está funcionando e parece normal. Estamos muito animados, mas não sabemos o que o amanha vai trazer. Isso nunca foi feito antes – relatou.

Mesmo com o sucesso da cirurgia, os médicos pediram cautela e afirmaram que é preciso acompanhar o desenvolvimento do paciente, que apostou no procedimento por não ter mais opções.

Fonte:] Pleno News