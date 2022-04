Mega-assalto: mais de 30 criminosos atacam batalhão da PM e fecham acesso a cidade no Paraná

Uma tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores terminou com confronto armado e pelo menos três pessoas feridas – dois policiais e um morador local. O caso foi registrado entre a noite deste domingo (17) e madrugada desta segunda-feira (18), em Guarapuava, na região central do Paraná, quando mais de 30 criminosos fortemente armados fizeram moradores reféns e fecharam os acessos da cidade. De acordo com a Polícia, pelo menos sete veículos blindados foram usados na ação.

Testemunhas informaram que os criminosos colocaram fogo em dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar, para dificultar a ação dos agentes de segurança. Houve confronto armado e pelo menos dois policiais foram baleados.

O Exército foi acionado para reforçar a segurança. Ainda durante a madrugada, os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do estado e a polícia informou que os moradores poderiam sair de suas casas. Os acessos via BR-277 estão liberados, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Ainda não foi confirmado se os assaltantes conseguiram levar algum valor da empresa de transportes. As buscas pelos criminosos continuam sendo feitas pela região.

Guarapuava fica a 256 quilômetros de Curitiba e tem aproximadamente 183 mil habitantes, de acordo com estimativa do IBGE.

Fonte: O Liberal

As informações são do G1 de Campos Gerais e Sul.