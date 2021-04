Mega-Sena acumulada sorteia hoje prêmio de R$ 22 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h pela internet ou em lotéricas

A Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado (24) um prêmio estimado em R$ 22 milhões.

No sorteio da última quinta-feira (22), nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteados (20-33-42-44-51-56).

As apostas para concorrer ao prêmio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em lotéricas ou pela internet. A aposta simples – com seis dezenas – custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado às 20h e transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Por Agência Brasil – Brasília / Edição: Denise Griesinger