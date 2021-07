Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.394 da Mega-Sena, realizado noite desta quarta (28) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 05 – 16 – 25 – 36 – 42 – 44.

A quina teve 48 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 48.523,22. A quadra teve 4.144 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 802,92.

O próximo concurso (2.395) será no sábado (31). O prêmio é estimado em R$ 38 milhões.