Mega-Sena deve pagar hoje prêmio acumulado de R$ 40 milhões

O concurso 2.424 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (30), deve pagar o prêmio de R$ 40 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.423, realizado quarta-feira (27).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o valor bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser feito somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Edição: Graça Adjuto

Fonte: Agência Brasil/Foto: Fernando Frazão