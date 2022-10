Meghan revela o que Harry disse após morte de Elizabeth II

Nesta quarta-feira (19), Meghan Markle comentou a relação dela com a rainha Elizabeth II. As declarações foram dadas em entrevista à revista Variety.

A rainha morreu de causas naturais, aos 96 anos, no dia 8 de setembro. A ex-atriz acompanhou o marido, príncipe Harry, ao velório da avó.

– Houve uma onda de amor e apoio. Sou muito grata por poder estar com meu marido para apoiá-lo, especialmente durante esse período – disse Markle.

Meghan ainda relembrou um dos encontros com a realeza e revelou o que Harry falou quando soube da morte da avó.

– Sinto uma profunda gratidão por poder passar um tempo com ela e conhecê-la É um período complicado, mas meu marido, sempre otimista, disse: “Agora ela está reunida com o marido” – contou.

A rainha Elizabeth II foi casada com príncipe Philip por 72 anos. Ele morreu, em 2021, aos 99. No bate-papo, Meghan, que se considera feminista, também exaltou Elizabeth II como liderança feminina. Figura popular entre os britânicos, seu reinado de 70 anos foi o mais longo da história do Reino Unido.

– É bonito olhar para o legado que ela conseguiu deixar em tantas frentes. Certamente, em termos de liderança feminina, ela é o exemplo mais brilhante disso – avaliou.

Meghan e Harry são pais de Archie, de 3 anos, e Lilibet, de 1 ano.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE