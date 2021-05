Meia da Tuna revela ‘trabalho duro’ para assegurar título contra o Paysandu

A Tuna construiu boa vantagem no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense e, no próximo domingo, a equipe alviverde tem a missão de assegurar o título estadual, algo que ocorreu pela última vez em 1988. O elenco Cruzmaltino está ciente de que, no futebol, não há espaço para erros e reviravoltas são possíveis.

No elenco tunante desde o ano passado, o meia Neto relembrou a campanha na Segunda Divisão do estadual de 2020 e deu o caminho para conquistar um novo troféu.

“Todos os jogos com a camisa da Tuna são importantes e, uma final, nem se fala. Estou muito feliz por ser a minha segunda final. A primeira, saímos com o título e estamos trabalhando duro para sair da Curuzu campeões também”, avaliou

Com a goleada por 4 a 2 no final de semana passado, no Souza, a Tuna Luso pode perder o jogo de volta por um gol de diferença que ainda assim será campeã. O reencontro com os bicolores será domingo (23), a partir das 17h, no Estádio da Curuzu.

