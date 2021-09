Meia e lateral-esquerdo manifestam entusiasmo na chegada ao Paysandu

Reforços desembarcaram em Belém e aguardam regularização para estrear

Os dois recém-contratados do Paysandu, o meia José Aldo e o lateral-esquerdo Alan Cardoso, já chegaram em Belém e devem começar a integrar o elenco bicolor na disputa da Série C. Ambos os jogadores, no entanto, ainda aguardam regularização para poderem estrear.

Assim que chegaram à capital do Pará, os jogadores falaram com a impressa e manifestaram entusiasmo com o novo clube.

“Estou muito feliz de estar nesse grande clube. Espero fazer o melhor para conquistar os objetivos aqui no Paysandu e crescer na minha carreira”, disse José Aldo.

“Estou fechadão com o Papão. Muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa grandiosa. Venho para agregar ao elenco e seguir em busca do aceso”, falou Alan Cardoso.

O Paysandu está na quarta posição do Grupo A da Série C, com 21 pontos, dentro da zona de acesso à próxima fase da competição. O próximo compromisso bicolor pelo campeonato será no domingo (5), às 18h, contra o Santa Cruz.

FONTE O LIBERAL