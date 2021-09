Meia tem rescisão com América-RN publicada no BID, e Paysandu avalia novo empréstimo

Cria das categorias de base, Alan Calbergue não deve ser aproveitado pelo técnico Roberto Fonseca na Série C. Jogador é alvo de equipes da Série B do Parazão e de outros estados

Após semanas de espera, o meia Alan Calbergue teve a rescisão com o América-RN publicada no BID da CBF nesta quarta-feira, dia 8, e agora está livre para dar seguimento na carreira. O jogador pertence ao Paysandu e vem treinando com o elenco que disputa a Série C do Brasileiro, mas não deve ser aproveitado pelo técnico Roberto Fonseca.

O presidente Maurício Ettinger já havia adiantando – em entrevista ao ge – que o clube pretendia emprestar o atleta novamente, mas que antes era necessário resolver a questão contratual junto ao clube potiguar.

A diretoria bicolor já recebeu sondagens de equipes que irão disputar a Série B do Campeonato Paraense. Times de outros estados também demonstraram interesse no jogador.

Alan Calbergue em atuação pelo Paysandu na Série B de 2018 — Foto: Fernando Torres/Ascom Paysandu

Alan Calbergue tem 23 anos e é cria das categorias de base do Paysandu. Ele surgiu no profissional pelo Bragantino-PA em 2017, conquistando a Segundinha do Parazão. Logo depois, chegou a ser utilizado no time profissional do Papão, mas não teve tantas oportunidades e acabou sendo emprestado para o Aimoré-RS e Marília.

Em 2020 voltou a ser aproveitado no Paysandu, mas não convenceu e ficou fora dos planos da equipe para essa temporada. Ele tem contrato com o clube até o final deste ano.

FONTE ESPORTE