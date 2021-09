Meia Vitinho tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Castanhal

Próxima partida do Japiim pela Série D será no domingo (5) contra o Rio Branco

O nome do meia Vitinho, do Castanhal, foi publicado no fim da tarde desta quinta-feira (2) no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o jogador já poderá estrar pela equipe do interior paraense na próxima rodada da Série D, contra o Rio Branco.

Vitinho tem 22 anos e passagens por equipes como Mixto-MT, XV de Piracicaba-SP, Operário-MT, Dom Bosco-MT e, mais recente, estava no elenco do sub-23 do Cuiabá. A última partida foi pelo Brasileiro de Aspirantes, em agosto.

Além do jogador, recém contratado pelo Japiim, outros três atletas foram regularizados. Um é o volante Marcos, que retorna do Trem, do Amapá. Os outros são dois jogadores que estavam na categoria de base: o também volante Brendo e o zagueiro Edilson.

A partida entre Castanhal e Rio Branco é válida pela última rodada da primeira fase da Série D. O jogo começa a partir das 17h, na Arena da Floresta, na capital do Acre.

FONTE O LIBERAL