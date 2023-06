Meio ambiente: coletado material para análise de balneabilidade

Autoridades ambientais de Santarém, no Baixo Amazonas, oeste paraense, realizaram mais uma etapa de coleta do estudo de balneabilidade. O monitoramento tem o objetivo de identificar as condições de balneabilidade das principais praias, garantindo a utilização segura desses ambientes para recreação, conforme estabelece a Resolução nº274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).



Durante a pesquisa, são considerados os parâmetros que verificam a presença ou não de fatores microbiológicos indicadores de qualidade da água. Essa etapa do estudo segue até o dia 18 de junho.



A análise é realizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio de uma empresa licenciada para o processo.



No total, serão coletadas amostras em 11 pontos, localizados à margem direita do Rio Tapajós, distribuídos entre as praias do Maracanã, Pajuçara, Ponta de Pedras e Alter do Chão, sendo a Vila Balneária o lugar com maior concentração da pesquisa.



O último monitoramento, realizado em janeiro deste ano, atesta que todas as praias de Santarém apresentam condições de qualidade na categoria próprias/excelentes para banho.

Para o Secretário de Meio Ambiente, João Paiva, esse processo é fundamental para garantir a segurança da população e a saúde do meio ambiente.



“Realizamos esse processo com frequência desde 2016. Isso reforça o compromisso do Governo e do nosso prefeito Nélio e da Secretaria de Meio Ambiente com a população e também com o que temos de melhor: nossas praias. Esse processo é seguro e confiável, até porque nós fazemos a coleta e depois a repetimos nos mesmos pontos por até quatro vezes com intervalos de 24 horas, justamente para garantir o resultado”, destacou.

Imagens: Divulgação