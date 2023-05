Melhem ameaça expor vídeos de Dani para provar inocência

O ex-diretor do Núcleo de Humor da TV Globo, Marcius Melhem, ameaça expor Dani Calabresa e o grupo de atrizes que o acusam de assédio. Ele não se valerá apenas da Justiça, mas também das redes sociais e da imprensa a fim de que mensagens, vídeos e áudios de cunho sexual trocados com as denunciantes convençam o público de que as relações eram consensuais. As informações são da Folha de S. Paulo, que entrevistou o humorista.

– Para me defender, vou usar tudo que tenho de prova. Se essas provas expõem pessoas, não posso fazer nada, ainda mais quando essas pessoas é que vão se expor. (…) Confio no Judiciário, tanto que foi eu que procurei o Judiciário e não vou a Brasília de gabinete em gabinete. Uma coisa é vazar os autos do processo. Outra são mensagens trocadas entre mim e essas pessoas que tenho que mostrar para me defender. Isso é contemplado pela lei – falou Marcius.

Ainda segundo ele, as acusações das atrizes ocorreram porque elas não conseguiram troca de favores.

Fonte: Pleno News/Foto: Rogério Fidalgo / AgNews