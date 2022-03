Melhor marca e mais gols que o Alavés: Benzema é candidato a craque da temporada?

Karim Benzema vive temporada mágica pelo Real Madrid. Depois da noite histórica na Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o francês foi destaque mais uma vez contra o Mallorca e igualou a sua melhor marca de gols em uma temporada na carreira. Aos 34 anos, Benzema pode dizer estar no auge, e é candidato sério a melhor jogador do mundo.

O sucesso da dupla Cristiano Ronaldo e Lionel Messi limitou durante mais de uma década as escolhas para melhor do mundo. Para nomes como Benzema, que ainda teve de se ver na sombra do craque luso por anos no Real Madrid, isso significou se manter longe da disputa pelo título. Mas a perseverança e longevidade na carreira pode acabar por ser recompensada, como demonstrou recentemente Robert Lewandowski.

A oportunidade de Benzema é única. Com Messi e CR7 praticamente fora da disputa pelos principais prêmios individuais, os candidatos parecem bem mais “acessíveis”, com o próprio Lewa como um dos principais, por sinal. Mas os argumentos do francês já são muitos, e no fim o sucesso coletivo do Real pode determinar as chances reais para o atacante.

Na última semana, Benzema foi responsável por atuação histórica sobre o PSG, com um hat-trick que deixou o time parisiense sem rumo, e com Lionel Messi, Mbappé (outro forte candidato) e Neymar do outro lado. O francês ainda passou Raúl, ídolo do Real, na artilharia da Liga dos Campeões.

Contra o Mallorca foram mais dois gols e uma assistência. Na Liga Espanhola já são 22 gols, que colocam Benzema, sozinho, na frente do Alavés em número de gols no torneio. A artilharia no campeonato parece garantida, com oito gols de vantagem sobre o concorrente mais próximo, o companheiro Vinícius Júnior.

Na Liga dos Campeões são já oito gols, que em outros tempos certamente o colocariam como candidato a artilharia. O sucesso de Lewandowski, com 12 gols, e Haller, com 11, o colocam em terceiro lugar. Mas ainda a frente de Cristiano Ronaldo, seu ex-companheiro e maior goleador da história do torneio continental.

Ao todo, Benzema tem 32 gols na temporada. É a melhor marca da carreira, igualando o número de 2011/12. Há, no entanto, uma diferença importante: foram 34 jogos apenas até aqui, contra 52 naquele ano pelo Real.

A média de gols, de 0,88 por partida, já impressiona por si só. Mas Benzema está longe de ser um centroavante egoísta. Pelo contrário. E o número de assistências é uma prova disso. São 13 na temporada, elevando a média de participação em gols para 1,32 por jogo.

Benzema há muito deixou de ser um coadjuvante de luxo para ser o protagonista do Real Madrid. Chegou a hora de ser reconhecido também como melhor do mundo?

