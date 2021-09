Membro de facção criminosa é encontrado morto com golpe no pescoço em Parauapebas

Um homem identificado como Maicon Pinto Marques foi encontrado morto na tarde da última quarta-feira, 8. Ele estava desaparecimento desde a íltima terça-feira, 7. Segundo informações da Polícia, ele foi encontrado só de cueca, e com um golpe profundo no pescoço. O caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Parauapebas.

Segundo informações, a família de Maicon já imaginava que isso poderia acontecer, pois circulava um vídeo em grupos de um aplicativo de mensagens onde ele aparecia em um matagal, dizendo que está deixando de seguir a facção criminosa Comando Vermelho, para seguir outra, o PCC.

O corpo foi encontrado e removido com auxílio do Corpo de Bombeiros. Ele estava só de cueca, mas ainda com a mesma camisa que usava quando desapareceu, o rapaz estava de mãos amarradas e com um golpe profundo no pescoço.

Segundo informações, Maicon tinha problemas com entorpecentes, e teria se afastado a algum tempo do uso, mas não se sabe se ele teria voltado ao vício. A investigação está sendo realizada pela Polícia Civil.

Por: Correio de Carajás

Foto: Reprodução/Correio de Carajás