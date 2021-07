Membros de facção criminosa são presos na Região Metropolitana de Belém

Segundo a Polícia Civil, um dos acusados seria o conselheiro final da quadrilha. Com a dupla, foram apreendidas drogas, munições, uma balança de precisão e rádios de comunicação

Dois homens apontados como integrantes de facções criminosas foram presos na manhã desta quarta-feira (28), nos municípios de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações da Polícia Civil, um dos acusados seria o conselheiro final da quadrilha. Com a dupla, os policiais apreenderam drogas, munições, uma balança de precisão e rádios de comunicação. A identidade dos acusados não foi divulgada.

A PC informou que, durante a investigação, as equipes obtiveram a informação da localização do sítio de um suspeito, que estaria sendo auxiliado por outro homem, alvo de mandado de busca e apreensão durante a Operação “Garra”, deflagrada na última segunda-feira (26). Ele estaria escondendo, no referido sítio, apetrechos de adulteração veicular.

Diante dos fatos, as equipes policiais se diligenciaram à área localizada em Marituba, onde foram recebidos por um homem que afirmou ser o vigilante e indicou a residência do investigado. Em seguida, os agentes se deslocaram ao endereço do suspeito, o qual se identificou com nome falso, mas logo foi reconhecido pela inteligência da Polícia Civil.

“Durante as buscas na residência e veículo do mesmo, nossos agentes encontraram quantidade significativa de entorpecente. Após intensa averiguação, encontramos drogas, munições, uma balança de precisão e rádios de comunicação entre os envolvidos. Todo o material foi apreendido e agora servirá para aprofundarmos ainda mais as investigações”, disse o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Os presos foram conduzidos à sede da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foram autuados em flagrante delito por associação criminosa, tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e após procedimentos, foram encaminhados ao sistema penitenciário.