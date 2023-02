Memória – A segunda rádio

Em 6 de fevereiro de 1954, a Rádio Clube do Pará, PRC-5, “a voz que fala e canta para a planície”, passou a ter companhia, com a inauguração da Rádio Marajoara, a 21ª emissora radiofônica dos Diários e Emissoras Associados. Seu fundador, Assis Chateaubriand, não pôde participar da solenidade de bênção dos transmissores, no bairro da Condor, pela manhã, porque o avião que o traria a Belém atrasou.



Ele só chegou à noite, para a inauguração dos estúdios, na praça Justo Chermont, em Nazaré.Trouxe consigo a esposa do presidente do IBC (Instituto Brasileiro do Café), Ruth Pacheco e Chaves, que seria a madrinha da nova emissora (e compareceria com sua doação, é claro, para viabilizar o empreendimento, conforme a prática de “Chatô”).



Em compensação, a mais sugestiva saudação na solenidade de inauguração dos transmissores foi do concorrente: Edgar Proença, presidente da Rádio Clube, disse estar satisfeito por surgir “uma colega”, depois de 20 anos de existência solitária da PRC-5.

Outras vozes ecoaram a alegria, dentre elas a de Frederico Barata, misto de empresário, jornalista e cientista, diretor dos Diários Associados no Pará.

Bons tempos de concorrência mais olímpica.

PUBLICADO POR LÚCIO FLÁVIO PINTO EM 15 DE MAIO DE 2022

Foto: Reprodução