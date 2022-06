Menina com Síndrome de Down é agredida por coordenadora pedagógica em escola de Marituba

Uma estudante com Síndrome de Down, de 9 anos de idade, contou, ao chegar em casa, ter sido agredida pela coordenadora pedagógica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Nadéia Guimarães, em Marituba, região metropolitana de Belém.



O caso foi registrado no dia 27 de maio, na Seccional de Marituba. Os familiares da vítima afirmam que a garota apareceu com vários arranhões no braço.

A mãe da garota publicou a situação nas redes sociais: “escrevo com indignação de uma mãe e um pai que está sentindo a dor da impotência”.



De acordo com o relato, as marcas no braço da menina foram vistas quando o pai foi buscá-la na escola, quando ela disse o que havia ocorrido.

A vítima foi mandada a exame de corpo de delito no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que expedirá o laudo que subsidiará o inquérito aberto para apurar os fatos.



A diretoria da unidade de ensino deverá ser chamada para prestar esclarecimentos, identificando a pessoa que agrediu a criança.



Imagem: Redes Sociais