Menina de 11 anos morre ao ser agredida e estuprada em casa

Uma menina de apenas 11 anos de idade foi morta após ser agredida e estuprada em casa, na noite deste domingo (11), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A polícia informou que, no momento do abuso, a mãe da criança estaria em um bar consumindo bebida alcoólica e que teria deixado a menina cuidando dos irmãos, que seriam um menino de 3 anos e um bebê.

De acordo com informações do boletim de ocorrência do caso, a mãe da menina encontrou, ao retornar para casa, a filha caída no chão da cozinha ensanguentada, com ferimentos no rosto e inconsciente. As outras duas crianças estavam em um quarto da residência.

Diante disso, a mulher pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Os socorristas tentaram reanimar a criança durante cerca de uma hora, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A polícia informou que a mãe das crianças estava visivelmente sob o efeito de álcool e foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), como estupro de vulnerável, homicídio qualificado e abandono de incapaz. O suspeito de cometer o ato ainda não foi identificado.

Fonte: Pleno News/Foto:Reprodução/Arquivo Pessoal