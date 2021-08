Menina de 12 anos morre após acidente com motor de embarcação no Marajó

Uma menina de 12 anos morreu após um acidente com o motor de uma embarcação no Arquipélago do Marajó. Identificada como Julia Fernandes, ela não resistiu à gravidade do ferimento e foi a óbito por volta das 20h30 desta terça-feira (24).

De acordo com informações colhidas junto à Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam), o caso ocorreu perto da Vila de São Miguel do Pracuúba, uma localidade já afastada do centro de Muaná, próximo da divisa com o município de São Sebastião da Boa Vista.

Segundo o que foi colhido pela Orvam com outras vítima do mesmo tipo de acidente e que moram no município, a menina estava na popa e escorregou quando tentava chegar na parte da frente do barco. Ela caiu no eixo do motor, batendo a cabeça no equipamento. Ela foi socorrida e levada para São Sebastião da Boa Vista por ser mais próximo do que o centro de Muaná, mas infelizmente, não resistiu

De acordo com o hospital de São Sebastião, a menina teve parte do couro cabeludo arrancado, mas o que causou a morte foi um trauma na parte frontal da cabeça. No momento do acidente, apenas ela e seu irmão de 15 anos estavam no barco, e o pai deles chegou depois. O corpo já foi liberado para os preparativos fúnebres.

Fonte: O Liberal