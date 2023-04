Menina de 14 anos é vítima de estupro coletivo em Goiás

Um homem de 23 anos foi preso e três adolescentes, entre 12 e 14 anos, foram apreendidos no último sábado (15) por suspeita de envolvimento em um estupro coletivo praticado contra uma menina de 14 anos em Silvânia, no estado de Goiás.

Segundo o delegado Leonardo Sanches, responsável pelo caso, o grupo chamou a vítima no fim da tarde da última sexta-feira (14) para passear a cavalo. Durante o passeio, a adolescente foi embriagada e os quatro cometeram o abuso contra ela em uma roça. A menina foi encontrada sangrando e com ferimentos por todo o corpo.

– A vítima estava dopada e com hematomas nas partes íntimas. Todos os quatro estavam a cavalo, sendo que ela foi na garupa de um deles. Eles compraram uma garrafa de bebida alcoólica e, então, foram para um matagal, onde a embebedaram e mantiveram relação sexual – relatou.

O homem de 23 anos foi atuado por estupro coletivo de vulnerável, enquanto os adolescentes, por serem menores de idade, foram apreendidos por crime análogo ao estupro coletivo de vulnerável. Ainda de acordo com o delegado, a menina teve de ser hospitalizada em razão da gravidade dos ferimentos.

Ao ser encontrada, a vítima informou que não se recordava do estupro coletivo por conta da embriaguez. No entanto, ao retomar a consciência, ela informou as características do maior de idade e relatou que ele havia tocado em seu corpo. Ao ser preso, o homem confessou o estupro e entregou os adolescentes.

– Eles [menores] têm denúncias de atos de indisciplina na escola, sendo que um deles tem denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas. São jovens que já apresentam características do crime, tem outros problemas – completou o delegado.

