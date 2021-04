Menina de 14 anos esconde câmera e filma abusos de pastor

Uma menina de 14 anos escondeu um celular e conseguiu flagrar os abusos do pastor. Ele está sendo investigado pela Polícia Civil por importunação sexual contra a adolescente. O crime aconteceu em Goiânia, Goiás.

A gravação se passa na casa da adolescente, e mostra o pastor pedindo um beijo à menina, que recusa. Ele insiste, até que consegue. O religioso chegou a oferece dinheiro a ela.

“Deixa eu te dar um beijo bem gostoso. Você vai gostar”, diz o pastor na gravação. Pelas imagens é possível vê-lo tentar abraçar a menina e, em seguida, a beijar.

“Só um selinho. A gente vai começando devagarzinho, tá bom? Amém. Gostou?”, completa. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o pastor é casado.

O homem fala para a adolescente apagar as conversas entre eles que estão no celular. No fim, ele também pede para que a menina não conte sobre o acontecido para a mãe.

As investigações apontam que a família da vítima frequenta a igreja do pastor há 10 anos. O caso está sendo investigado em sigilo.

O caso foi denunciado nesta terça-feira (20), mas o vídeo foi gravado na semana passada. A vítima e sua mãe já deram declarações à delegada. Falta ainda o pastor ser ouvido, mas não há uma data para o depoimento.

Fonte: Com informações de UOL