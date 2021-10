Menina de 2 anos cai de carro, tem parada cardíaca e morre

Uma menina de 2 anos morreu após ter caído de dentro de um veículo, no estacionamento de um supermercado. O caso aconteceu por volta das 11 horas, no Riacho Fundo. Um bombeiro que passava naquele momento viu a criança e iniciou o socorro, levando-a ao quartel da corporação na cidade, próximo ao local do acidente, mas ela não resistiu.

Segundo informações do delegado-adjunto da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), Lúcio Valente, o carro estava parado enquanto a avó da criança colocava as compras no veículo. “Segundo o relato do avô, ela abriu a porta e a criança estava solta dentro do carro, provavelmente apoiada na porta. Ao abrir, a garota caiu e bateu a cabeça no chão”, relata.

Com o susto, o avô, que estava no banco do motorista, acabou batendo no acelerador e o veículo atingiu um caminhão que estava na frente. “O carro é automático, então, quando o homem faz esse movimento, ele avança e bate. Até chegou para nós a informação de que a criança teria caído após a colisão, mas, na verdade, ela caiu antes”, ressalta o delegado.

A criança foi levada para o quartel do Corpo de Bombeiros por um militar de folga, e foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar, enquanto solicitavam apoio do helicóptero da equipe médica.

No entanto, após mais de 50 minutos de procedimento de reanimação, a garota não apresentou sinais vitais e foi declarado óbito devido ao traumatismo craniano. A Polícia Civil foi acionada para realizar uma perícia e detalhar o caso.

Acidente semelhante

Um acidente parecido também chocou moradores da capital recentemente. Na última semana, Rhyan Lucas, 5 anos, foi arremessado para fora de uma van escolar, no Riacho Fundo II. Imagens de câmeras de segurança da região mostraram o momento em que a porta do veículo começou a se abrir e ele caiu e foi atropelado (veja vídeo abaixo).

O impacto da queda e do atropelamento foi tão forte que o menino teve a bacia quebrada, lesão que impede Rhyan de andar, sentar-se e fazer alguns movimentos com as pernas. Apesar das diversas lesões, a mãe afirma que ele está se recuperando aos poucos e sem previsão de sequelas. Ele segue internado.

Fonte noticias.r7.com