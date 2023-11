Menina de 4 anos é feita de refém pelo pai em aeroporto por 16h

A libertação de uma menina de 4 anos, neste domingo (5), feita refém pelo próprio pai pôs fim a um drama de 16 horas ocorrido no aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, cuja operação foi completamente interrompida.

A polícia informou que o homem de 35 anos foi detido e a menina aparentemente estava ilesa.

Tudo começou neste sábado (4), quando o homem conseguiu chegar com o seu carro a uma das pistas do aeroporto, disparou vários tiros para o alto e lançou diversos coquetéis molotov.

A mãe da menina havia ido à polícia pouco antes para denunciar um possível sequestro da filha, o que levou as pessoas a pensar desde o início que a origem do drama era uma disputa pela guarda da criança.

A polícia esteve o tempo todo à procura de uma saída para a situação sem derramamento de sangue e esteve em constante comunicação com o sequestrador em conversas que foram realizadas em turco.

Segundo a polícia de Hamburgo publicou em sua conta na rede social X, ex-Twitter, “estão em curso preparativos para retomar as operações de voo o mais rapidamente possível. Estamos em estreita coordenação com as forças de segurança sobre quando serão reabertas as vias de acesso e terminais”.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/CNN Brasil