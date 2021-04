Menina de 4 anos morre de covid-19; Pará chega a 12.664 mortes

Sespa confirmou novos 147 casos da infecção respiratória aguda causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e 55 óbitos cadastrados hoje

A Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) divulgou às 18h05, desta segunda-feira (26), que o Pará registra agora 464.068 casos e 12.664 óbitos provocadas pela Covid-19. Em 18 de maio próximo, completará um ano e dois meses do primeiro caso da infecção respiratória aguda (covid-19), registrado no Pará, mais especificamente em Belém. O novo coronavírus é tido como potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global.

“Confirmamos mais 147 novos casos e 55 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 945 casos e 37 óbitos ocorridos em dias anteriores”, informou a Sespa. Entre as mortes, a de uma menina de apenas quatro anos, de Capitão Poço, chamou a atenção. A criança morreu na última quinta-feira (21), vítima da covid-19.

A média de ocupação de leitos estaduais para pacientes de covid-19, pelo levantamento do Governo do Estado, é de 50,79% para 1.140 leitos clínicos e de 80,47% para 717 leitos de UTI. O Pará apresenta 433.891 pacientes que superaram a doença. São 287 casos em análise e 80.173 descartados.

Atualização de casos de covid-19 – 26 de abril de 2021

. Total de casos confirmados: 464.068

. Total de óbitos: 12.664

. Em análise: 287

. Recuperados: 433.891

. Descartados: 80.173

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados em 26/4): 147

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados em 26/4): 55

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados em 26/4): 945

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados em 26/4): 37