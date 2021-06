Menina de 9 anos foi à Curuzu conhecer e abraçar o atacante Nicolas

O atacante Nicolas, que já está em sua terceira temporada no Paysandu, já recebeu várias demonstrações de carinho da torcida. Nesta quarta-feira (23), por exemplo, o atleta conheceu uma fã de apenas nove anos de idade. Natural do município de Breves, na Ilha do Marajó, Alice Sophia esteve na Curuzu acompanhada do padrinho, o sócio bicolor Gleison Lima, para visitar o artilheiro.



Usando a camisa 11, que também tem o nome de Nicolas estampado nas costas, a menina aproveitou a ocasião para fazer fotografias, vídeos e ganhar autógrafos do atacante. “Ela me pediu para que eu colocasse o nome do Nicolas na camisa”, falou o padrinho.



Gleison Lima conta que a afilhada começou a torcer pelo Papão desde cedo. “Tanto é que todo ano eu compro uniforme para ela. Ela sempre assiste aos jogos comigo lá em casa. E ela criou essa admiração logo quando ele chegou, vendo o Nicolas fazer muitos gols e tinha essa vontade de conhecê-lo. Sempre fiquei de levá-la a Belém para tentar conhecer e nunca dava certo, mas agora dessa vez deu, ela gostou demais, está muito feliz”, contou o sócio bicolor.



Para o atacante, o sentimento é um só: gratidão. “Fico muito feliz com esse carinho que recebo aqui. Infelizmente a pandemia nos afastou muito por razões óbvias, mas é sempre bom conhecer esses torcedores que gostam do nosso trabalho, principalmente quando tem criança. Eu fico lisonjeado de ver uma menina de nove anos de idade usando uma camisa com o meu nome e meu número. É impossível não ficar motivado e cada vez mais feliz”, ressaltou Nicolas.

Foto: Jorge Luís Totti