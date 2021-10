Menina de sete anos morre após dar entrada no hospital com suspeita de estupro

Uma menina de sete anos de idade morreu nesta terça-feira (19), depois de dar entrada no Hospital Geral de Tailândia (HGT) com fortes dores. A criança morava com a mãe e outros cinco irmãos, e a suspeita da Polícia Civil é de que ela tenha sido estuprada. O caso segue sendo investigado e o estupro só será confirmado após a emissão de um laudo de necropsia, que deve ficar pronto em um período de até 30 dias.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Tailândia, o Conselho Tutelar foi acionado por uma assistente social no momento em que a criança deu entrada na unidade de saúde, por volta das 20h30 de segunda-feira (18). A menina não resistiu e morreu durante a madrugada. Segundo a polícia, os médicos que atenderam o caso constataram sinais que poderiam ser de violência sexual.

Policiais civis estiveram na unidade de saúde durante a manhã, realizando levantamentos. A mãe da criança, Mônica da Silva, de 29 anos, prestou depoimento na delegacia e negou negligência contra a filha. Ela relatou que o estupro pode ter sido praticado por um cunhado, mas disse que não havia suspeitado de nada.

Mônica é acusada de não cuidar de forma adequada dos filhos. O Conselho Tutelar já teria sido acionado várias vezes após ela deixar os filhos sozinhos para ir a festas. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que deve emitir o laudo necroscópico dentro de um mês, determinando a causa da morte.

Fonte O Liberal